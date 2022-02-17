Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, госпитализирован

О своей госпитализации он сообщил поздно вечером 16 февраля в Instagram. Причину он не называет.

Живущий в Петербурге писатель, переводчик, публицист и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, попал в больницу.

«Как тот лось в анекдоте: я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залёг в больничку», — написал блогер.



Дмитрий Пучков прославился, делая специфические закадровые переводы кинофильмов «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш», «Бешеные псы» и других.

