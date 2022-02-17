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Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, госпитализирован

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Живущий в Петербурге писатель, переводчик, публицист и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, попал в больницу.

О своей госпитализации он сообщил поздно вечером 16 февраля в Instagram. Причину он не называет.

«Как тот лось в анекдоте: я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залёг в больничку», — написал блогер.

Дмитрий Пучков прославился, делая специфические закадровые переводы кинофильмов «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш», «Бешеные псы» и других.

Пучков родился 2 августа 1961 года в Кировограде, вырос в Купчино в Ленинграде, потом переехал на Лиговский проспект. В 1992 году поступил на службу в милицию Санкт-Петербурга. Получал премии как медиаперсона и знаменитость Петербурга.

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Комментарии (27)

П33/11-2
скучные настали времена: как кто в больничку, автозак, на курорт(ненужное-зачеркнуть) - так сразу селфи+постик в инсту. А просто жить своей жизнью, не ставя в известность окружающих о каждом чихе-пуке, слабо?
266159985
Личность весьма сомнительная и неоднозначная.Его просталинизьм и запутинизьм ничего кроме отвращения не вызывают.
«Родники Сибири»
И чего этому путиноиду нужно, пожертвований на лечение?
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