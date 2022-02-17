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«Седан превратился в "Оку"». Народного Ополчения перекрывали из-за ДТП с эвакуатором

По словам очевидцев, есть пострадавший. Его извлекали из «Пежо», смятого в «консерву».

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Серьёзное ДТП произошло в ночь на 17 февраля на проспекте Народного Ополчения, между улицами Здоровцева и Добровольцев.

«В 23:55 услышала громкий хлопок, седан серебристого цвета столкнулся с эвакуатором, из легковой машины никто не вышел. По предположениям, седан въехал в заднюю часть эвакуатора и отлетел в поребрик на встречную полосу», — рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» очевидица Евгения. По её словам, в 00:05 все службы прибыли на место, в 00:30 перекрыли движение в обе стороны.

Андрей был там минуты через три после столкновения. «"Хлопок" сильный слышал, когда был во дворах. Остановился узнать, нужна ли помощь, но до меня уже неравнодушные водители остановились и вызвали все службы и уже оказывали помощь. Водитель серого «Пежо 406» вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с эвакуатором. Обе машины — под списание. В эвакуаторе все живы. В «Пежо» водителю зажало ногу. Живой. Освобождали его сотрудники МЧС», — сообщает Андрей.

Легковая машина оставалась на месте и в 7 часов утра. Подписчик «ДТП и ЧП» Николай проезжал мимо и видел её. «Консерва, седан превратился в "Оку"», — отмечает Николай.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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