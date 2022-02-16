Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса

Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет поливалентной и даст защиту от нескольких вариантов вируса. Об этом 16 февраля заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



По словам Гинцбурга, вакцина будет вводиться дважды, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.



«Это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — сказал Гинцбург.

