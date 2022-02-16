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Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса

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Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет поливалентной и даст защиту от нескольких вариантов вируса. Об этом 16 февраля заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, вакцина будет вводиться дважды, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.

«Это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — сказал Гинцбург.

Ранее Минздрав России разрешил Центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.

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Комментарии (7)

Артист ритуальных услуг
Странно.. На сайте "сделано у нас" последние реляции гинцбургу от 7 февраля.. Я не понел! Гинцбурга что, как петрика решили предать забвению?!!!
Денеб
Нет уж, уважаемый Гинцбург - оставьте её себе и своим родным......
W Bons
Жириновский подтвердит
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