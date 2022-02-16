Младенец отравился наркотиками в Подмосковье. В полиции выясняют, как

Полиция проводит проверку по факту отравления предположительно наркотическим веществом растительного происхождения ребёнка 2021 года рождения в подмосковных Мытищах. Информацию о происшествии в дежурную часть местного МУ МВД передали из медучреждения, куда был доставлен младенец, сообщили в региональном управлении полиции 16 февраля.



Выехавшими по месту проживания малолетнего полицейскими было установлено, что семья не состоит на профилактическом учёте, опрошен отец ребёнка 1992 года рождения. В настоящее время пострадавший младенец находится под наблюдением врачей.

