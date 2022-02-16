Туристам и жителям Петербурга покажут виртуальный полет над городом во вселенной Minecraft

Видеоролик демонстрирует самые интересные объекты Петербурга, появившиеся в виртуальном формате в результате работы молодежных команд на фестивале Big City Lights. Зрители оказываются в самом сердце города, на Дворцовой площади, а дальше совершают зрелищный полет над Александровской колонной, Казанским собором, Спасом на Крови, Главным штабом Эрмитажа, зданием Сената, Манежем, Гостиным двором, Домом Зингера и другими знаковыми объектами Петербурга.

В ночь с 16 на 17 февраля на городском официальном туристском портале Visit Petersburg будет размещен итоговый видеоролик , показывающий все достопримечательности Петербурга, построенные в игровом пространстве. Как пояснили разработчики, любой посетитель сайта в удобное время, из любой точки мира сможет совершать виртуальные экскурсии по пространству культуры и истории города на Неве и вдохновляться на реальное путешествие.

Фестиваль Big City Lights был организован 12–13 февраля городским комитетом по развитию туризма и стал частью стартовавшего в 2020 году масштабного международного проекта Build The Earth по созданию копии нашей планеты, со всеми постройками и чудесами природы, в виртуальной вселенной Minecraft.



В рамках проекта команда игроков расширила присутствие Петербурга на популярной платформе Minecraft, тем самым решая туристскую задачу и способствуя продвижению Северной столицы с помощью современных цифровых инструментов как одного из красивейших городов на земле и уникального места для путешествий. В целом база участников игры по всему миру составляет более 600 миллионов человек.



Всего за два дня работы на общественных началах было создано более 100 зданий, включая и современные постройки, практически во всех районах города: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Приморском, Кировском, Московском, Калининском, Выборгском, Невском.



В строительстве города на Неве в рамках Big City Lights участвовало 80 человек, в основном студенты технических вузов, но свой вклад внесли даже школьники. Онлайн-трансляцию уже посмотрели более 1 700 зрителей.

