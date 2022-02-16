Дневник Олимпиады: «Допинг-коктейль» Валиевой, российские хоккеисты ругают журналистов, а биатлонистки вдруг взяли серебро

Илья Буров (ОКР) во время соревнований. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться







«Допинговый коктейль» Валиевой

Обстановка вокруг Камилы Валиевой продолжает нагнетаться. Представитель Международного олимпийского комитета объявил, что результаты командного турнира фигуристов, где победила Россия, и турнира одиночниц будут считаться предварительными до окончания разбирательств по делу 15-летней фигуристки.

Параллельно издание The New York Times со ссылкой на документы из личного дела Камилы опубликовало новые подробности ее положительного допинг-теста. По данным издания, помимо триметазидина в анализах фигуристки якобы также нашли два разрешенных препарата: гипоксен и L-карнитин. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт уже заявил, что сочетание таких лекарств необычно для спортсмена.



Российский журналист и большой специалист по допинг-делам Сергей Лисин в своем телеграм-канале «Голый спорт» отметил, что ничего искать не надо было: информацию о L-карнитине и гипоксене (а также супрадине) спортсменка, согласно протоколу, сама указала в документах во время допинг-контроля. Однако ряд вопросов эти вещества все-таки вызывают.

«А вот объяснять, на кой черт спортсменке гипоксен и какую «сердечную вариабельность» имела в виду мама (во время выездного заседания Спортивного арбитражного суда. — Прим. ред.), придется. И главное — каким образом и кем гипоксен был назначен при «сердечной вариабельности» сольно? Там, вообще-то, основными в комплексной терапии идут совсем другие препараты, если уж на то пошло. И где эти препараты?» — написал Лисин.

В общем все самое интересное впереди.

Плохие журналисты

Российские хоккеисты победили Данию в четвертьфинале со счетом 3:1. Забили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. В полуфинале отечественная команда сыграет с победителем пары Канада — Швеция.



Мощь! Выстрел Нестерова, который стал победным для нас в четвертьфинале 💣



Зарядил от души 💥



А вот расклады на полуфинал: если Финляндия обыграет Швейцарию, то играем с победителем пары Швеция – Канада. Если финны проиграют, то встретимся со Швейцарией. pic.twitter.com/Yn5bd1DM4O — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

После игры главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказал претензии журналистам из отечественных СМИ.

«Знаете, у меня такое ощущение… Приходишь к журналистам из Северной Америки, из других стран, вопросы только про спорт и один позитив. У нас все время какую-нибудь чушь придумают. И столько негатива... Правда, устал», — сказал Жамнов.

Кажется, у главного тренера уже готово оправдание, если что-то вдруг пойдет не так дальше.

Нелогичная медаль

На российских биатлонисток вряд ли кто-то ставил перед Олимпиадой. Последние несколько лет в отечественном женском биатлоне творится бардак. Ничто не предвещало, что что-то изменится в Пекине. Бронза в смешанной эстафете только убедила в этом: Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова средне пробежали свои этапы. В индивидуальных видах лучший результат показала Резцова, став шестой в спринте.

Но в эстафете россиянок словно подменили. Перед шестой стрельбой отрыв отечественной команды от всех остальных достигал почти 30 секунд. Но Миронова даже с помощью дополнительных патронов не смогла закрыть одну мишень и ушла на штрафной круг, пропустив вперед двух соперниц. Ульяна Нигматуллина таких фатальных ошибок не допустила и даже отыграла одну строчку, придя на финиш в итоге второй.



Резцова сегодня вышла на старт не просто за медалью. Она вышла мстить за парней 👊



И у нее точно все получилось. Крис, несмотря на все проблемы со здоровьем, провела потрясающий этап 🔥🔥🔥



Теперь нужно еще взять медаль в масс-старте и все, Олимпиада точно удалась 😍 pic.twitter.com/SeniX9kQMN — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

Никто, как за день до этого в мужской эстафете, из-за «упущенного» золота даже не думал убиваться: серебро — суперуспех для российских биатлонисток по нынешним временам.

«Плохой» Большунов

Российские лыжники продолжают собирать медальный урожай. Бронзовые награды взяли Наталья Непряева и Юлия Ступак в женском командном спринте, а Александр Большунов и Александр Терентьев — в мужском.



0,71 секунды. Именно столько Непряевой не хватило, чтобы вырвать золото в командном спринте 😔



Обидно, но финиш у Наташи все равно получился мощнейшим 💪 pic.twitter.com/xh6QkMXZGD — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

Во время цветочной церемонии по итогам женской гонки случился небольшой казус: россиянкам чуть не дали золотые медали.



Организаторы чуть не вручили бронзовые медали за женский командный спринт немкам 😄



Тогда золото надо было бы дать Ступак и Непряевой. На такой обмен мы согласны 😏 pic.twitter.com/1jEDwPwcSM — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

Непряева и Ступак были довольны своей бронзе, а вот мужчины явно надеялись на большее. После финиша на лице Терентьева не было ни намека на радость, а Большунов даже не вышел к партнеру. Терентьев выглядел потерянным в окружении других команд, которые обнимались и подбадривали друг друга.



Терентьев боролся до последнего, но Клебо и Мяки сегодня на финише были просто сильнее 👀



В любом случае, бронза – это отлично 🥉🥉 pic.twitter.com/WrxnhRbsUB — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

Большунов отмечается таким поведением в разных командных гонках уже не в первый раз. Впрочем, есть версия, что Александр просто не успел переодеться. На награждении они поднялись на подиум, держась за руки и с улыбками на лице. Позже Большунов все объяснил журналисту из «Спорт-Экспресса»:



«Я сел и накрылся курткой, потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я шел только к финишу. Поэтому если я в камеру не попал сразу, то не надо из этого делать выводы. Сегодня минус 22. И если не одеться, то ты сразу замерзаешь. После финиша я подошёл! И мы поблагодарили друг друга и поздравили. Мы команда, и этим все сказано».

Впрочем, далеко не всех удовлетворил подобный ответ. Есть сомнения, что Большунов шел бы так долго к финишу, если бы Терентьев приехал первым. Но это все не отменяет величия Большунова: он выиграл медали во всех гонках в Пекине, в которых участвовал.

Второй допинг

Украинская лыжница Валентина Каминская временно отстранена от участия в соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине из-за явного нарушения антидопинговых правил.

В анализах Каминской от 10 февраля на соревнованиях в китайском Чжанцзякоу нашли запрещенные вещества из списка WADA. Результаты тестирования стали известны 15 февраля.

Спортсменке запретили участвовать в соревнованиях, тренировках или какой-либо деятельности во время Игр в Пекине. Она имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде — CAS.



Опять бронза

Еще одну бронзу выиграл фристайлист Илья Буров, от которого можно было ждать награды и более высокого достоинства, но и такая медаль, особенно после провала в командном турнире, где отечественные спортсмены (сплошь призеры чемпионатов мира) не отобрались даже в финал.



Нам всем срочно нужно посмотреть на что-то хорошее. И тут на помощь придет бронзовый прыжок Ильи Бурова 🥉



Вот так завоевывается медаль Олимпиады в лыжной акробатике 😱



Захватывающее зрелище pic.twitter.com/9jVACOqxtA — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

На счету россиян теперь в общей сложности 24 медали. Больше только у Норвегии (28). Но у отечественной команды по-прежнему всего четыре золотые награды, и по этому показателю россияне лишь девятые. Но уже завтра, 17 февраля, медалей высшей пробы должно стать больше — нас ждет развязка у фигуристок, где опять все внимание будет приковано к Камиле Валиевой.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

