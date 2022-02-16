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В Сертолово открыли первое на Северо-Западе быстровозводимое здание почты

В Сертолово на улице Мира открылось отделение Почты России, построенное по технологии быстровозводимых конструкций. Оно стало первым на Северо-Западе России.

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— Людям необходимо не только новое жилье, но и социальная инфраструктура: в том числе почта, — заявил присутствовавший на открытии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, в ближайшее время планируется открытие еще как минимум десяти новых отделений в области, в том числе в Янино и Новом Девяткино.

В строительстве почты на территории квартала «Новое Сертолово» приняла участие компания «КВС» — в частности, она предоставила землю и подвела инженерные коммуникации. Как сообщают в компании, застройщик также поучаствует и в строительстве янинского отделения — оно расположится на территории ЖК «Ясно.Янино».

Новое отделение в Сертолово обслуживает 15 тысяч местных жителей.

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Учудище из профлиста,подан как прорыв)))Понятно почему нет фоток,чтоб не ржали)))
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