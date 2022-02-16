В Сертолово открыли первое на Северо-Западе быстровозводимое здание почты

— Людям необходимо не только новое жилье, но и социальная инфраструктура: в том числе почта, — заявил присутствовавший на открытии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.



По его словам, в ближайшее время планируется открытие еще как минимум десяти новых отделений в области, в том числе в Янино и Новом Девяткино.



В строительстве почты на территории квартала «Новое Сертолово» приняла участие компания «КВС» — в частности, она предоставила землю и подвела инженерные коммуникации. Как сообщают в компании, застройщик также поучаствует и в строительстве янинского отделения — оно расположится на территории ЖК «Ясно.Янино».

