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Роднянский выпустит сериал о пандемии, где Петербург поделен на зоны вакцинации. Ведется эксперимент

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Александр Роднянский рассказал на Берлинале о своих новых проектах. Среди них — сериал, события которого развиваются в Петербурге во времена пандемии. Здесь проводится эксперимент. Рассказ продюсера приводит издание Variety 16 февраля.

Согласно сценарию сериала «Светлое будущее», действие которого разворачивается в 2050 году, опустошенный город поделен на три зоны, жители которых имеют разные статусы вакцинации. Передвижение между зонами строго ограничено. В зеленой зоне, где люди вакцинированы дорогой вакциной, живут как до пандемии — без ограничений, но теперь это многонациональный мегаполис. В оранжевой находятся те, кто привит обычной прививкой. Красная зона — для непривитых — зона беззакония, болезней и преступности. А правит городом могущественный правоохранительный орган Санитарная служба.

Завязкой сюжета служит убийство важного человека в городе — гендиректора фармацевтической компании. В преступлении подозревается молодой хирург — наполовину русский, наполовину китаец.

Продюсер отметил, что сюжет проекта очень необычен, поскольку объединяет историческое великолепие Петербурга с его будущим и теми проблемами, которые город переживает сейчас.

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Комментарии (1)

Денеб
Ага... Пора и режиссёрам начинать зарабатывать на пандемии......
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