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Глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело об избиении женщины и ее дочери группой подростков-мигрантов

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения женщины и ее дочери в Екатеринбурге. Ранее стало известно, что 11 февраля компания мигрантов-подростков приставала к девушке в автобусе, она попросила маму встретить ее на конечной остановке, где приезжие напали на обеих.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 16 февраля, глава Следственного комитета также поручил ходатайствовать об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время в издании E1.RU со ссылкой на полицию города отметили, что уголовное дело уже раскрыто: был задержан один подросток. Глава СК потребовал установить всех лиц, причастных к конфликту.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал произошедшее в своем Instagram-аккаунте. По его словам, группа подростков уже давно «кошмарит» местных жителей. Молодые люди постоянно попадают в поле зрения правоохранителей из-за приставаний к девушкам и краж телефонов.

По данным СМИ, одна из пострадавших — 49-летняя учительница Надежда Глазова. Женщина получила перелом, ей предстоит операция. У дочери горожанки диагностировали сотрясение мозга.

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Комментарии (12)

Cashmare
"галя, я не выкупаю" (ц) если эти сопливые шакалы постоянно попадали в поле зрения правоохранительных органов, то чем занимались эти органы?
Ukumari
А что тут подростки-мигранты делают, работают? Вместе с папами-мамами домой, с запретом на въезд.
Денеб
Саша, как всегда, на переднем крае......
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