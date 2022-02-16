Глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело об избиении женщины и ее дочери группой подростков-мигрантов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения женщины и ее дочери в Екатеринбурге. Ранее стало известно, что 11 февраля компания мигрантов-подростков приставала к девушке в автобусе, она попросила маму встретить ее на конечной остановке, где приезжие напали на обеих.
Как сообщили в пресс-службе ведомства 16 февраля, глава Следственного комитета также поручил ходатайствовать об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу.
В то же время в издании E1.RU со ссылкой на полицию города отметили, что уголовное дело уже раскрыто: был задержан один подросток. Глава СК потребовал установить всех лиц, причастных к конфликту.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал произошедшее в своем Instagram-аккаунте. По его словам, группа подростков уже давно «кошмарит» местных жителей. Молодые люди постоянно попадают в поле зрения правоохранителей из-за приставаний к девушкам и краж телефонов.
По данным СМИ, одна из пострадавших — 49-летняя учительница Надежда Глазова. Женщина получила перелом, ей предстоит операция. У дочери горожанки диагностировали сотрясение мозга.