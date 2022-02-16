Глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело об избиении женщины и ее дочери группой подростков-мигрантов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения женщины и ее дочери в Екатеринбурге. Ранее стало известно, что 11 февраля компания мигрантов-подростков приставала к девушке в автобусе, она попросила маму встретить ее на конечной остановке, где приезжие напали на обеих.



Как сообщили в пресс-службе ведомства 16 февраля, глава Следственного комитета также поручил ходатайствовать об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу.



В то же время в издании E1.RU со ссылкой на полицию города отметили, что уголовное дело уже раскрыто: был задержан один подросток. Глава СК потребовал установить всех лиц, причастных к конфликту.

