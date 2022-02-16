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Плановую помощь и диспансеризацию возвращают в петербургские поликлиники. Новое постановление Роспотребнадзора

Запрет на профилактические медицинские осмотры и плановую медпомощь в амбулаторных условиях снимается в Петербурге с 21 февраля.

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Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова отменила запрет на оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках, диспансеризацию и медосмотры, в том числе детей, с 21 февраля.

В постановлении главного санитарного врача города, подписанном 16 февраля, сказано, что с 31 января по 13 февраля ситуация с распространением «омикрона» стабилизировалась, за последнюю неделю (с 7 по 13 февраля) заболеваемость снизилась на 4% по сравнению с предыдущей (с 31 января по 6 февраля).

Из-за стремительного распространения «омикрона» с 21 января Роспотребнадзор ввел запрет на оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе медицинских осмотров детей. То есть плановый прием пациентов в поликлиниках был остановлен ровно на месяц.

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Комментарии (9)

Marjut
Надолго? Самоуправству и муштре нет конца. У каждого врача свое кладбище из пациентов. У нынешних около и провластных это уже полигоны. Говоря языком гаранта, бог не фраер, все видит.
Modest_5e4ce41f7533b
Убедились, что все эти меры не сказываются на стремительность распространения омикрона.
Гражданкa
и что, неужто к терапевту и специалистам можно будет попасть?
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