Плановую помощь и диспансеризацию возвращают в петербургские поликлиники. Новое постановление Роспотребнадзора

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова отменила запрет на оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках, диспансеризацию и медосмотры, в том числе детей, с 21 февраля.

В постановлении главного санитарного врача города, подписанном 16 февраля, сказано, что с 31 января по 13 февраля ситуация с распространением «омикрона» стабилизировалась, за последнюю неделю (с 7 по 13 февраля) заболеваемость снизилась на 4% по сравнению с предыдущей (с 31 января по 6 февраля).

Из-за стремительного распространения «омикрона» с 21 января Роспотребнадзор ввел запрет на оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе медицинских осмотров детей. То есть плановый прием пациентов в поликлиниках был остановлен ровно на месяц.