Скончался бывший замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт

В Москве на 95-м году жизни скончался бывший министр станкостроительной и инструментальной промышленности, а также бывший первый замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт. Печальную новость 16 февраля сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
«Вся его жизнь — бесконечная преданность делу. За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии космонавтика сделала существенные шаги вперед, многие проекты, которыми мы гордимся, стали возможны в том числе благодаря Борису Владимировичу. Не только ракетно-космическая отрасль, но и вся страна несёт невосполнимую утрату, когда уходят такие люди. Выражаем соболезнования семье и близким Бориса Владимировича!» — говорится в некрологе.