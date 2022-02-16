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Скончался бывший замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт

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В Москве на 95-м году жизни скончался бывший министр станкостроительной и инструментальной промышленности, а также бывший первый замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт. Печальную новость 16 февраля сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Вся его жизнь — бесконечная преданность делу. За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии космонавтика сделала существенные шаги вперед, многие проекты, которыми мы гордимся, стали возможны в том числе благодаря Борису Владимировичу. Не только ракетно-космическая отрасль, но и вся страна несёт невосполнимую утрату, когда уходят такие люди. Выражаем соболезнования семье и близким Бориса Владимировича!» — говорится в некрологе.

Борис Бальмонт, ветеран Великой Отечественной Войны, Герой Социалистического Труда, кавалер четырех орденов Ленина, лауреат Государственных премий СССР и России, а также ордена Почета, занимал должность первого заместителя министра ракетно-космической отрасли СССР с 1973-го по 1981 год. Позже был назначен министром станкостроительной и инструментальной промышленности СССР (1981–1986 годы). Также в 1975–1981 годах Бальмонт был председателем Межведомственного совета по проекту «Энергия — Буран». Кроме того, он являлся депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов.

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