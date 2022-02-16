Себестоимость строительства в 2021 году выросла на 50% — виноваты подорожавшие стройматериалы и работы

За 2021 год себестоимость строительства жилья в Петербурге в среднем увеличилась на 50%. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), средние цены на жилье в сегменте масс-маркет увеличились на 32%. Причина — рост цен на стройматериалы и строительно-монтажные работы, на которые в себестоимости приходится до 65%.
Как отмечают аналитики центра, за прошлый год некоторые стройматериалы подорожали в 2,5 раза, и рост себестоимости строительства в 2021 году почти в два раза опередил рост цен на квартиры в строящихся домах.
Так, например, минеральная вата подорожала на 135%, ПВХ-изделия — на 60%, теплые полы — на 50%.
— Учитывая стоимость материалов и работ, отделка стала для девелопера дороже на 68%, — подсчитала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Затраты на внутренние инженерные сети и их монтаж выросли на 60%. На 50% стало дороже возвести наземную часть зданий, а монолитный каркас подорожал на 52%. Рекордсменом стали работы по остеклению балконов и лоджий, цена которых выросла на 150%.
По словам Ольги Трошевой, в 2022 году рост себестоимости строительства продолжится, но цены на квартиры уже не будут расти так активно, как в последние два года. Это ограничит доходность строительных проектов и, как следствие, может плавно замедлить вывод нового жилья на рынок.