Себестоимость строительства в 2021 году выросла на 50% — виноваты подорожавшие стройматериалы и работы

За 2021 год себестоимость строительства жилья в Петербурге в среднем увеличилась на 50%. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), средние цены на жилье в сегменте масс-маркет увеличились на 32%. Причина — рост цен на стройматериалы и строительно-монтажные работы, на которые в себестоимости приходится до 65%.



Как отмечают аналитики центра, за прошлый год некоторые стройматериалы подорожали в 2,5 раза, и рост себестоимости строительства в 2021 году почти в два раза опередил рост цен на квартиры в строящихся домах.

