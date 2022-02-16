У станции «Приморская» горит «шайба», в которой располагается Севзапгеология и подразделение СПбГУ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, около трех дня 16 февраля поступило сообщение о возгорании в доме 24, корпус 1, по улице Одоевского.
автор видео читатель «Фонтанки» Денис
Очаг возгорания располагался в административном здании. Горела обстановка на площади 12 кв. м.
В 15:17 ранг пожара повысили до 1-«бис». А уже в 15:39 возгорание локализовали.
Сведения о пострадавших не поступали.
По данным из открытых источников, в здании расположены геологический центр СПбГУ, департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, Северо-Западное производственно-геологическое объединение и еще с десяток организаций разной направленности.