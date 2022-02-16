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У станции «Приморская» горит «шайба», в которой располагается Севзапгеология и подразделение СПбГУ

За полчаса шесть пожарных расчетов потушили возгорание на Васильевском острове.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, около трех дня 16 февраля поступило сообщение о возгорании в доме 24, корпус 1, по улице Одоевского.

автор видео читатель «Фонтанки» Денис

Очаг возгорания располагался в административном здании. Горела обстановка на площади 12 кв. м.

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В 15:17 ранг пожара повысили до 1-«бис». А уже в 15:39 возгорание локализовали.

Сведения о пострадавших не поступали.

По данным из открытых источников, в здании расположены геологический центр СПбГУ, департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, Северо-Западное производственно-геологическое объединение и еще с десяток организаций разной направленности.

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Комментарии (1)

GreenGrass
Не удевительно, что вспыхнули...Наплевательское отношение буквально во всём: здание в ужасном состоянии и разваливается прямопропорционально растущему количеству премиум машин у входа....устроили себе парковку на тротуаре с заездом по газонам...жлобьё
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