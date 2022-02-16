Появился новый способ оплачивать парковку в Петербурге без комиссии

Как сообщил Михаил Курдяев, директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», чтобы обеспечить комфорт пользователям зоны платной парковки, Комитет по транспорту и подведомственный ему центр управления парковками расширяет перечень способов оплат, а также количество банков-партнеров.

ВТБ запустил онлайн-сервис оплаты парковки в Петербурге — через мобильное приложение и интернет-банк, а также в банкоматах. При этом комиссия за оплату парковок для клиентов банка не взимается.

При оплате через интернет-банк или мобильное приложение нужно в разделе «Платежи» найти «Парковки Санкт-Петербурга», ввести номер транспортного средства, номер зоны и продолжительность парковки. Если платить в банкомате ВТБ, то потребуется указать данные паспорта.

«Оплата городского парковочного пространства с каждым годом становится все более востребованным видом платежей в России, − отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» банка ВТБ. — Один из наших приоритетов — предоставить клиентам максимально удобный и быстрый доступ к городским сервисам, поэтому мы расширяем их выбор в онлайн-каналах банка. Теперь клиенты ВТБ могут платить не выходя из машины и не тратя время на поиски ближайшего паркомата».

По оценкам банка, новым сервисом в этом году, воспользуются до 50 тысяч пользователей ВТБ Онлайн. «Развитие системы платной парковки имеет большое значение для дорожной ситуации в Санкт-Петербурге. − комментирует Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Удобство оплаты при этом − один из важных факторов ее эффективного функционирования. Наш сервис не создает для них дополнительной финансовой нагрузки, поскольку банк не берет комиссию за такие платежи»,