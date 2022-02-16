В Петербурге осудили мошенников, которые получали пособия на погребение живых людей

В Петербурге осудили группировку, которая наживалась на соцпособиях на погребение якобы умерших людей. Преступники получили от 3,5 лет условно до 11 лет в колонии строгого режима, сообщает 16 февраля объединенная пресс-служба городских судов.



Лидером группировки был Артем Махно, который задумал похитить деньги «Почты России» и собрал летом 2019 года единомышленников. Он раздобыл сообщнице фальшивое временное удостоверение личности, а также сделал поддельные поручения на выплату соцпособий для погребения двоих мужчин — с той же фамилией, что и в новом удостоверении. Схема сработала, гражданке выдали чуть меньше 12 тысяч рублей, которые участники поделили между собой — а было их минимум четверо. В дальнейшем с помощью аналогичных преступлений они добыли более 150 тысяч рублей, принадлежавших «Почте России».

