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В Петербурге осудили мошенников, которые получали пособия на погребение живых людей

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В Петербурге осудили группировку, которая наживалась на соцпособиях на погребение якобы умерших людей. Преступники получили от 3,5 лет условно до 11 лет в колонии строгого режима, сообщает 16 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

Лидером группировки был Артем Махно, который задумал похитить деньги «Почты России» и собрал летом 2019 года единомышленников. Он раздобыл сообщнице фальшивое временное удостоверение личности, а также сделал поддельные поручения на выплату соцпособий для погребения двоих мужчин — с той же фамилией, что и в новом удостоверении. Схема сработала, гражданке выдали чуть меньше 12 тысяч рублей, которые участники поделили между собой — а было их минимум четверо. В дальнейшем с помощью аналогичных преступлений они добыли более 150 тысяч рублей, принадлежавших «Почте России».

Кроме того, Махно отличился еще и попыткой разбогатеть на наркотической «закладке». Он разместил ее в кабеле кондиционера на улице Коллонтай, но передать информацию покупателям не успел — был задержан полицейскими.

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Комментарии (4)

2343525456
5 лет назад пособие было 5 с чем-то тысяч, самый дешевый гроб стоил тысяч 11.
angel of death
пособие на погребение несовместима с суммой реальной стоимости похорон =/
Riptide
Махно в реинкарнации?
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