Лужи, грязные «горы» и ледорубы. На глазах петербуржцев оттепель меняет городские пейзажи до неузнаваемости

Оттепель ворвалась в жизнь петербуржцев, заметно поменяв привычные пейзажи. На улицах выросли горы изо льда и грязи, которые медленно тают, превращаясь в миниатюрные «озера».
Корреспонденты «Фонтанки» прошлись по Центральному району Петербурга днем 16 февраля и чудом сохранили ботинки сухими. В объективы их камер попали скользящие кто куда пешеходы, бурые ручейки и те, кто попытался избавиться от атрибутов зимы с помощью ледоруба.
Меняющаяся природа, словно художник с разыгравшимся воображением, оставляет на газонах дырчатые скульптуры. В них можно увидеть малютку-динозавра или летающую тарелку.
Некоторые, памятуя о влиянии теплых дней на повседневные привычки, шутя предупреждают горожан: «Осторожно! Возможно падение нравов». Но о падающих с крыш сосульках тоже вряд ли стоит забывать.