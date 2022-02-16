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Лужи, грязные «горы» и ледорубы. На глазах петербуржцев оттепель меняет городские пейзажи до неузнаваемости

Петербургская оттепель построила на газонах скульптуры в виде динозавра и летающей тарелки

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Оттепель ворвалась в жизнь петербуржцев, заметно поменяв привычные пейзажи. На улицах выросли горы изо льда и грязи, которые медленно тают, превращаясь в миниатюрные «озера».

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Корреспонденты «Фонтанки» прошлись по Центральному району Петербурга днем 16 февраля и чудом сохранили ботинки сухими. В объективы их камер попали скользящие кто куда пешеходы, бурые ручейки и те, кто попытался избавиться от атрибутов зимы с помощью ледоруба.

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Меняющаяся природа, словно художник с разыгравшимся воображением, оставляет на газонах дырчатые скульптуры. В них можно увидеть малютку-динозавра или летающую тарелку.

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Некоторые, памятуя о влиянии теплых дней на повседневные привычки, шутя предупреждают горожан: «Осторожно! Возможно падение нравов». Но о падающих с крыш сосульках тоже вряд ли стоит забывать.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

bluxer
Павел Каравашкин не родственник Караваджо?
Pupin
Беглов: "надо потерпеть 2 месяца и всё наладится само собой".
265105579
Это кайло, а не ледоруб...
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