В Екатеринбурге мужчина килограммами смывал наркотики в унитаз и выкидывал из окна, пока в его квартиру пытались попасть силовики

В Екатеринбурге мужчина пытался смыть в канализацию наркотическое растение, пока дверь его квартиры ломали сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии. Санфаянс подвел и не справился с объемами, и тогда коробки с наркотиками полетели на улицу с балкона. Отвечать 34-летнему коммерсанту придется по статье о покушении на сбыт в особо крупном размере.



Подробности 16 февраля сообщает управление МВД по Екатеринбургу. По данным полиции, на подозреваемого вышли в ходе отработки оперативных сведений. Избежать уголовного преследования он пытался до последнего, смывая растение в унитаз и выбрасывая из окна. Однако, как уточнили в городском главке, запрещенного было так много, что мужчина попросту не справился с объемами, и несколько коробок полицейские нашли в квартире. Там же было установлено оборудование для выращивания агрокультур.

