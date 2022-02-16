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В Екатеринбурге мужчина килограммами смывал наркотики в унитаз и выкидывал из окна, пока в его квартиру пытались попасть силовики

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В Екатеринбурге мужчина пытался смыть в канализацию наркотическое растение, пока дверь его квартиры ломали сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии. Санфаянс подвел и не справился с объемами, и тогда коробки с наркотиками полетели на улицу с балкона. Отвечать 34-летнему коммерсанту придется по статье о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Подробности 16 февраля сообщает управление МВД по Екатеринбургу. По данным полиции, на подозреваемого вышли в ходе отработки оперативных сведений. Избежать уголовного преследования он пытался до последнего, смывая растение в унитаз и выбрасывая из окна. Однако, как уточнили в городском главке, запрещенного было так много, что мужчина попросту не справился с объемами, и несколько коробок полицейские нашли в квартире. Там же было установлено оборудование для выращивания агрокультур.

Общий вес наркотика с учетом выброшенного из окна составил более 16 кг. Подозреваемый пояснил, что квартиру снимает у своей знакомой. Мужчина ранее не был судим и работает директором компании, поставляющей металлопродукцию.

«В отношении задержанного следственным подразделением территориального ОВД возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере», — добавили в главке. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Комментарии (15)

Zet
Балбес! Надо было заблаговременно в слив раковины установить измельчитель бытовых отходов помощнее. Тогда может успел бы управиться с фермой своей...
Ivanov_I_I
А как доказать "покушение на сбыт", если он только выращивал? Может он для себя растил и вообще может ему цветочки нравятся.
261847251
Выкидывал из окна =D

А там опера ловят и в штабеля складывают.
Ну и оперативная съёмка конечно.
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