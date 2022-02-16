В Петербурге задержали подозреваемого в сексуальном насилии над 15-летней. Над девочкой надругались более 20 лет назад

Спустя 20 лет после преступления в Петербурге задержали подозреваемого в сексуальном насилии над 15-летней.



Оперативники задержали 57-летнего мужчину накануне вблизи дома 3 на Гагаринской улице в Петербурге. По предварительной версии, более 20 лет назад горожанин приобщил к взрослой жизни 15-летнюю дочку своей сожительницы.



Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, в августе 2001 года вероятный злоумышленник надругался над девочкой-подростком, тогда же было возбуждено уголовное дело.



Петербуржцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за хулиганства.

