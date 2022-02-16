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В Петербурге теперь меньше 150 тысяч человек с коронавирусом на дому

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Число пациентов с подтвержденным коронавирусом на амбулаторном лечении продолжает снижаться в Петербурге. Если еще недавно их было больше 160 тысяч, то к 16 февраля осталось 149 тысяч, следует из эпидемиологической справки Смольного.

По данным на 16 февраля, в Петербурге в больницы поступили 620 новых пациентов. На 9 790 койках в «красных зонах» лежат 8 617 человек. Из них 607 в реанимации, а 323 подключены к ИВЛ. Еще 476 горожан на карантине.

По данным Смольного, в Петербурге первой дозой привиты 2,37 млн жителей, включая 2 381 ребенка. Закончили цикл вакцинации 2,95 млн горожан. В запасе еще 666 тысяч доз.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

266108100
Конечно снижается, если теперь не нужен отрицательный тест для закрытия больничного. Вчера так закрыл, с положительным пцр. Главное статистика хорошая.
Cashmare
в запасе 666 тысяч доз, у губера инициалы - АД... когда разверзнется геенна огненная? чего ждут всадники апокалипсиса?
тов
На дому коронавирус
Ничего хорошего.
Во дворе под снегом Приус,
В Зуме вся взъерошена.
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