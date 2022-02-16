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В Тобольске восьмиклассникам предложили решить задачу про алиби и остывающий труп

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Вычислить время алиби по скорости остывания мертвого тела предложили восьмиклассникам школы № 5 в Тобольске, которые в данный момент на уроках биологии изучают терморегуляцию организма. Фотографию с задачей опубликовал в социальных сетях отец одного из учеников.

«В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 °C в час?» — гласит условие.

Во второй задаче подросткам предлагается вычислить, трезвый или пьяный человек быстрее замерзнет на морозе.

Директор школы Светлана Терентьева в комментарии 72.RU подтвердила подлинность задач и пояснила, что они профориентационного характера и взяты из учебника по криминалистике.

«Она развивает несколько направлений — это научная, математическая и функциональная грамотность. Конкретно функциональная грамотность — это способность человека использовать знания для решения жизненных задач», — рассказала директор и отметила, что такие задания ученики выполняют с большим интересом.

По ее словам, преподаватель биологии предварительно проконсультировалась с психологом и получила ответ, что травмы у 15-летних детей подобное не вызовет, поскольку в этом возрасте у подростков уже сформировано понимание смерти и ее необратимости.

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Комментарии (13)

Nurofen
Для школы с биологическим или химическим уклоном нормальная задача не вижу проблем, по телеку трупы и убийства без конца показывают? Для детей шока не будет, а наоборот могут больше заинтересоваться предметом.
kоt-obormot
Не, ну я вот тоже помню стырил у сестрицы учебник "Судебная Медицина". Зело занимательные чтение, как я помню - было, и как раз примерно в классе восьмом, или девятом.
kote_5e4d88f83c7f0
Вообще не понимаю, в чем проблема.

В 8 классе подросткам положено знать, что люди смертны, и что существует терморегуляция, которая прекращается со смертью организма.

Из плюсов, кого-то заинтересует криминалистика и может свяжет свою жизнь с этой наукой, либо пойдет в угрозыск.

Папа, он сам застрял в возрасте смешков на уроках биологии про половое размножение, или что с ним случилось?
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