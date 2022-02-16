В Тобольске восьмиклассникам предложили решить задачу про алиби и остывающий труп

Вычислить время алиби по скорости остывания мертвого тела предложили восьмиклассникам школы
«В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 °C в час?» — гласит условие.
Во второй задаче подросткам предлагается вычислить, трезвый или пьяный человек быстрее замерзнет на морозе.
Директор школы Светлана Терентьева в комментарии 72.RU подтвердила подлинность задач и пояснила, что они профориентационного характера и взяты из учебника по криминалистике.
«Она развивает несколько направлений — это научная, математическая и функциональная грамотность. Конкретно функциональная грамотность — это способность человека использовать знания для решения жизненных задач», — рассказала директор и отметила, что такие задания ученики выполняют с большим интересом.
По ее словам, преподаватель биологии предварительно проконсультировалась с психологом и получила ответ, что травмы у 15-летних детей подобное не вызовет, поскольку в этом возрасте у подростков уже сформировано понимание смерти и ее необратимости.