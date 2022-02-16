В Тобольске восьмиклассникам предложили решить задачу про алиби и остывающий труп

Вычислить время алиби по скорости остывания мертвого тела предложили восьмиклассникам школы № 5 в Тобольске, которые в данный момент на уроках биологии изучают терморегуляцию организма. Фотографию с задачей опубликовал в социальных сетях отец одного из учеников.



«В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 °C в час?» — гласит условие.



Во второй задаче подросткам предлагается вычислить, трезвый или пьяный человек быстрее замерзнет на морозе.