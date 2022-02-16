На Каменноостровском проспекте прохожие обходят мёртвого мужчину

Мужчина скончался в Петроградском районе Петербурга 16 февраля. Очевидцами стали сотрудники женской консультации, которые не остались безучастными.

Об умершем сообщил читатель. Накрытое тело на тротуаре Каменноостровского проспекта, 44, он видел утром, на месте были медики и полиция. По данным «Фонтанки», умерший — мужчина 60 лет на вид, его личность устанавливается.



Спасти его пытались сотрудники женской консультации, заметившие, что прохожему стало плохо. До приезда бригады скорой мужчине оказывали первую помощь, но несмотря на это, он скончался.

