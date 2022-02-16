Сотрудники ДПС в Ленобласти помогли краснодарцам попасть на похороны брата

Братья из Краснодара, 20 и 38 лет, которые работают на стройке в Усть-Луге, накануне около двух дня получили печальную новость — скончался их третий брат. Они бросили всё, купили билеты и помчались в аэропорт. Однако на трассе под Кингисеппом у автомобиля лопнули два колеса.
В этот момент, как рассказал «Фонтанке» бывший начальник Василеостровского УМВД Николай Дуванский, мимо проезжал наряд ДПС. Сотрудники полиции поинтересовались причиной остановки на трассе. Выслушав мужчин, полицейские приняли решение помочь им и добросили их до Кингисеппа. Там краснодарцы вызвали такси и успели на рейс в Пулково, который вылетал в 20:25.
«В этой истории есть два аспекта. Первый — правовой, второй — человеческий. По инструкции эти парни не имели права сажать посторонних в служебную машину, чтобы отвезти их до такси. Но они поступили как люди, вошли в положение ребят, у которых случилась беда. Я буду писать обращение на имя начальника Кингисеппского УМВД, считаю, что эти инспекторы поступили по-человечески и достойны поощрения», — рассказал «Фонтанке» отставной полковник милиции Николай Дуванский.