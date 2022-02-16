Сотрудники ДПС в Ленобласти помогли краснодарцам попасть на похороны брата

Братья из Краснодара, 20 и 38 лет, которые работают на стройке в Усть-Луге, накануне около двух дня получили печальную новость — скончался их третий брат. Они бросили всё, купили билеты и помчались в аэропорт. Однако на трассе под Кингисеппом у автомобиля лопнули два колеса.



В этот момент, как рассказал «Фонтанке» бывший начальник Василеостровского УМВД Николай Дуванский, мимо проезжал наряд ДПС. Сотрудники полиции поинтересовались причиной остановки на трассе. Выслушав мужчин, полицейские приняли решение помочь им и добросили их до Кингисеппа. Там краснодарцы вызвали такси и успели на рейс в Пулково, который вылетал в 20:25.

