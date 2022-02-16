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Сотрудники ДПС в Ленобласти помогли краснодарцам попасть на похороны брата

Наряд ДПС Кингисеппского района не проехал мимо горя двух краснодарцев. Они спешили на самолет на родину, где скончался их брат, но остались без колес.

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Братья из Краснодара, 20 и 38 лет, которые работают на стройке в Усть-Луге, накануне около двух дня получили печальную новость — скончался их третий брат. Они бросили всё, купили билеты и помчались в аэропорт. Однако на трассе под Кингисеппом у автомобиля лопнули два колеса.

В этот момент, как рассказал «Фонтанке» бывший начальник Василеостровского УМВД Николай Дуванский, мимо проезжал наряд ДПС. Сотрудники полиции поинтересовались причиной остановки на трассе. Выслушав мужчин, полицейские приняли решение помочь им и добросили их до Кингисеппа. Там краснодарцы вызвали такси и успели на рейс в Пулково, который вылетал в 20:25.

«В этой истории есть два аспекта. Первый — правовой, второй — человеческий. По инструкции эти парни не имели права сажать посторонних в служебную машину, чтобы отвезти их до такси. Но они поступили как люди, вошли в положение ребят, у которых случилась беда. Я буду писать обращение на имя начальника Кингисеппского УМВД, считаю, что эти инспекторы поступили по-человечески и достойны поощрения», — рассказал «Фонтанке» отставной полковник милиции Николай Дуванский.

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Комментарии (9)

математик
наверно проще и лучше было бы от Луст Луги до Соснового Бора- до электрички???
до Кингиссепа в другую сторону от аэропорта.
atf
Машина брошенная будет стоять на трассе несколько дней минимум. Понятно что железо и все такое, но все же.
260928241
Лояльность к питерским повыситься у краснодарских?
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