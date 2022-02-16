Депутаты разрешили Смольному назначать премию руководству ТФОМС

Смольный получил право самостоятельно утверждать размер премии и порядок ее выплаты руководству территориального фонда обязательного медицинского страхования. Соответствующий законопроект парламент Петербурга 16 февраля принял на заседании в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

В заключении юридического управления Заксобрания, однако, отмечается, что условия оплаты труда руководителя ТФОМС определяются трудовым договором и законами города. То есть решать «премиальные» вопросы должна законодательная, а не исполнительная власть города. На это же обратили внимание некоторые депутаты. Также юристы увидели в законопроекте нормы, которые могут быть расценены как коррупциогенные факторы.

Также правительство получит право назначать премии заместителям главы фонда и главному бухгалтеру.

Как пояснил представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко, предельный размер зарплаты главы ТФОМС за прошлый год составил 3,6 млн рублей, премиальные выплаты составляли около миллиона рублей. По его словам, инициатива позволит уйти от ситуации, когда руководство фонда назначает премии самим себе.

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский призвал коллег проголосовать против и рассказал, как в шутку написал законопроект, который отдавал вообще все полномочия законодательной власти губернатору города. Законопроект поддержал 31 депутат, 14 проголосовали против и один воздержался.