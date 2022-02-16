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Тиктокеров арестовали за «приступ» и Человека-паука в московском метро

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ГУ МВД по Москве

Полиция московского метро задержала за мелкое хулиганство двух тиктокеров, снимавших ролики в столичной подземке. Молодые люди имитировали приступ в вагоне метро, наводя панику среди пассажиров.

Мониторя СМИ, сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене выявили факты нарушения общественного порядка на Калужско-Рижской линии московского метро, сообщает 16 февраля пресс-служба столичной полиции. 20 декабря 2021 года в вагоне поезда, следовавшего от станции «Калужская» до станции «Новые Черемушки», молодой человек упал, начал кричать и трясти руками и ногами. Встревоженные пассажиры кинулись ему на помощь, но оказалось, что он только имитировал приступ ради съемки видео. Аналогичный случай с участием этого же парня и его знакомого произошел 2 февраля в вагоне на станции «Калужская». Ролики затем они опубликовали в TikTok, а оттуда они распространились по СМИ.

Полицейские установили личности возмутителей общественного порядка. Ими оказались 20-летний и 25-летний жители столицы. Молодых людей доставили в отдел. В отношении их были составлены протоколы за мелкое хулиганство, а суд назначил им наказание в виде административного ареста сроком на пять и восемь суток.

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Комментарии (11)

f0ntan
Эти извинения на камеру и гроша ломаного не стоят, если они не будут выложены на их же тик-ток, на котором их будут смотреть их подписчики. А куда выложат эти извинения? Кому их покажут?
Never_Mind
Давно уже понятно, что тиктокер - синоним слова "идиёт".
439827467687
Извинения на камеру, новый тренд? Скоро уже на сутки будут сажать за носки не того цвета, как в одной стране
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