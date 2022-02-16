Тиктокеров арестовали за «приступ» и Человека-паука в московском метро

Полиция московского метро задержала за мелкое хулиганство двух тиктокеров, снимавших ролики в столичной подземке. Молодые люди имитировали приступ в вагоне метро, наводя панику среди пассажиров.

Мониторя СМИ, сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене выявили факты нарушения общественного порядка на Калужско-Рижской линии московского метро, сообщает 16 февраля пресс-служба столичной полиции. 20 декабря 2021 года в вагоне поезда, следовавшего от станции «Калужская» до станции «Новые Черемушки», молодой человек упал, начал кричать и трясти руками и ногами. Встревоженные пассажиры кинулись ему на помощь, но оказалось, что он только имитировал приступ ради съемки видео. Аналогичный случай с участием этого же парня и его знакомого произошел 2 февраля в вагоне на станции «Калужская». Ролики затем они опубликовали в TikTok, а оттуда они распространились по СМИ.