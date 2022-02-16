Петербургских полицейских звонок отправил гулять по набережной Фонтанки

Без мобильного телефона остался житель Красносельского района, который отправил дышать свежим воздухом сотрудников полиции.
«Взрывоопасная валентинка» поступила в единую службу «112» 14 февраля около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 16 февраля. Мужчина нетвердым голосом сообщил, что заложил бомбу в катер, который пришвартован на набережной реки Фонтанки.
Полицейские осмотрели набережную, но не нашли ничего опасного, кроме наледи.
Зато их коллеги в Красносельском районе вычислили телефонного «террориста» — им оказался 51-летний нетрезвый житель Гатчинского шоссе.
Его отвезли в отдел, где составили протокол о «мелком хулиганстве» и изъяли мобильный телефон.
Также по факту возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ.