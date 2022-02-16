В Пулково у петербуржца украли картину с зимним пейзажем и детские вещи. Под подозрением — сотрудница пекарни в летах

В аэропорту Пулково у петербуржца украли картину с изображением зимнего пейзажа и детские вещи. Предполагаемая виновница — 61-летняя сотрудница пекарни.

Как сообщает 16 февраля пресс-служба транспортной полиции, о пропаже заявил житель Петербурга, прилетевший из Еревана. Он пояснил, что недосчитался вещей у выхода из зала прибытия, возле остановки общественного транспорта. Ущерб оценил в 24 тысячи рублей.

На месте вещей не нашли, в столе находок они тоже зарегистрированы не были. Вскоре нашлась подозреваемая — жительница Тихвина, гражданка одной из закавказских республик. Она прибыла в Петербург тем же рейсом, что и хозяин квартиры, и в ожидании такси увидела в тележке для багажа оставленные без присмотра вещи. Предположительно, она их забрала и покинула аэропорт.