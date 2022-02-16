Прокуратура потребовала привести в нормальное состояние дороги Пушкинского района Петербурга

Прокуратура обнаружила, что некоторые дороги Пушкинского района Петербурга находятся в плохом состоянии — это сочли опасным для дорожного движения.

Руководству АО «Автодор» внесли представление, сообщает 16 февраля пресс-служба ведомства. Претензии возникли к перекресткам Павловского шоссе и улицы Кедринской, Витебского проспекта и улицы Пушкинской, съезду с Киевского шоссе в сторону города, а также участку на Красносельском шоссе и Волхонской развязке при съезде на Киевское шоссе.

«На дорогах имеются многочисленные выбоины на проезжих частях, что препятствует