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Прокуратура потребовала привести в нормальное состояние дороги Пушкинского района Петербурга

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Прокуратура обнаружила, что некоторые дороги Пушкинского района Петербурга находятся в плохом состоянии — это сочли опасным для дорожного движения.

Руководству АО «Автодор» внесли представление, сообщает 16 февраля пресс-служба ведомства. Претензии возникли к перекресткам Павловского шоссе и улицы Кедринской, Витебского проспекта и улицы Пушкинской, съезду с Киевского шоссе в сторону города, а также участку на Красносельском шоссе и Волхонской развязке при съезде на Киевское шоссе.

«На дорогах имеются многочисленные выбоины на проезжих частях, что препятствует

безопасному передвижению участников дорожного движения и представляет угрозу их жизни и здоровью», — отмечают в прокуратуре.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

266410437
Прокурор помял диски на своей машине на очередной колдобине?
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