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100-килограммовый снаряд откопали у Кировского завода в Петербурге

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Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли рабочие во время земляных работ неподалеку от метро «Кировский завод».

Фото: «Фонтанка.ру»
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Боеприпас нашли в котловане рядом с торговым центром. Им оказался 203-миллиметровый снаряд времен ВОВ. Его забрали специалисты.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Подобный снаряд весит больше 100 кг.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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