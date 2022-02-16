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Гинцбург рассказал о готовности нового препарата от коронавируса на основе антител

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Центр Гамалеи готов перейти к клиническим исследованиям препарата от коронавируса подобного тому, которым лечили Трампа. Ждут отмашки от Минздрава.

По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, документы для стадии испытания препарата на людях поданы, отмечает РИА Новости 16 февраля. В основе новинки Центра — моноклональные антитела. Агентство отмечает, что подобным препаратом от коронавируса лечили предыдущего американского президента Дональда Трампа. Сообщалось, что разработка Гамалеи по результатам тестов на животных оказалась эффективна на 100 процентов.

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Комментарии (22)

Grend
Теперь трампивак будут через задние ворота впендехивать
***_555
Понятно, почему стихает истерия про жижизацию.
ЧижПыж
Нормальный ученый, обрабатывающий статистические данные, не может говорить о 100% эффективности. Если в результате эксперимента по выборке получил 100%, - увеличивай объем и вариативность выборки.
Никогда не видел этого Гинцбурга (телевизора нет), но, складывается впечатление, что он к науке отношения не имеет: шарлатан или администратор, давно забывший, чему его учили.
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