Гинцбург рассказал о готовности нового препарата от коронавируса на основе антител

Центр Гамалеи готов перейти к клиническим исследованиям препарата от коронавируса подобного тому, которым лечили Трампа. Ждут отмашки от Минздрава.
По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, документы для стадии испытания препарата на людях поданы, отмечает РИА Новости 16 февраля. В основе новинки Центра — моноклональные антитела. Агентство отмечает, что подобным препаратом от коронавируса лечили предыдущего американского президента Дональда Трампа. Сообщалось, что разработка Гамалеи по результатам тестов на животных оказалась эффективна на 100 процентов.