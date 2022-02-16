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Петербуржцы остались без мобильного интернета от «Мегафон»

Уже почти час абоненты «Мегафона» из Петербурга, Москвы и других городов России не могут выйти в Интернет.

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Масштабный сбой в ночь на 16 февраля зафиксировал сервис DownDetector.

Первые отчеты об ошибках начали поступать около половины двенадцатого ночи, на данный момент их число приближается к 5 тысячам.

Заявляют о неполадках и в соцсетях.

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Комментарии (5)

265860145
У меня работает. Но скорость маленькая 1,5 Мбит/с по Speedtest
мухомор
В профильных чатиках пишут, что ТСПУ г-жи Яровой в деле.
А ответственности за его работу никто не несёт. От слова совсем.
xepnuminu
да работает всё норм не кипишуйте
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