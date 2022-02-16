Масштабный сбой в ночь на 16 февраля зафиксировал сервис DownDetector.
Первые отчеты об ошибках начали поступать около половины двенадцатого ночи, на данный момент их число приближается к 5 тысячам.
Заявляют о неполадках и в соцсетях.
Петербуржцы остались без мобильного интернета от «Мегафон»
Уже почти час абоненты «Мегафона» из Петербурга, Москвы и других городов России не могут выйти в Интернет.
Масштабный сбой в ночь на 16 февраля зафиксировал сервис DownDetector.
Первые отчеты об ошибках начали поступать около половины двенадцатого ночи, на данный момент их число приближается к 5 тысячам.
Заявляют о неполадках и в соцсетях.
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