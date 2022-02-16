Гробовые миллиарды. «Похоронка» зашкаливает деньгами

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга (КППИТ) предоставил «Фонтанке» статистику погребений за 2021 год. По данным КППИТ, в прошлом году на городских кладбищах захоронен в гробах
По словам генерального директора петербургского ООО «Светлый путь» (работает под брендом «Ритуальное агентство «Гвоздика») Александра Лашера, в Петербурге на последние проводы родственника в случае кремирования в среднем уходит
Бизнесмен приводит такую калькуляцию.
Стоимость расставания с близким человеком до погребения обычно складывается из (цены в скобках усреднены):
- транспортировки тела от места смерти до морга (
3 000 руб.),
- туалета трупа в морге (
17 000 руб.),
- приобретения гроба и ритуальных аксессуаров (
20 000 руб.),
- транспортировки тела до кладбища или крематория (
10 000 руб.),
Всё вместе стоит в среднем
Средний ценник услуг петербургского крематория
Классические похороны дороже.
Захоронение на новом месте на открытом кладбище обойдется в
Отправить в последний путь родственника при выборе кремации в среднем обойдётся в
В Ленинградской области единого учета захоронений нет — так, во всяком случае, утверждает региональный комитет правопорядка и безопасности, в чьем ведении пребывает ритуальный бизнес. Но и крематорий в области отсутствует — её жители пользуются петербургским. Так что в предоставленную КППИТ статистику кремированных попадают жители области, и отделить их от петербуржцев довольно сложно.
Нам придется руководствоваться данными Росстата, в соответствии с которыми в 2021 году в Ленобласти умерли
По словам председателя областной Ассоциации ритуальных организаций «ПроЖИЗНЬ» Арслана Эльсалиева, средний ценник «деревенских» похорон в Ленобласти с учетом туалета трупа, транспортировки, покупки гроба и ритуальных аксессуаров, отпевания по христианскому обычаю и собственно захоронения составляет
По мнению участников рынка, на областных кладбищах в 2021 году захоронено примерно
Рынок ритуальных услуг активно развивается не только за счет роста смертности. В середине прошлого года СМИ обращали внимание на удорожание строительных материалов и комплектующих, что повлекло рост цен на гробы. Например, генеральный директор их производителя из Рахьи ООО «Джина» Николай Егоров рассказывал 47news в августе: «В прошлом году лист МДФ стоил в районе 600 рублей, последний раз мы покупали по
Общероссийскую статистику приводил тогда «Коммерсантъ» — по данным издания, из-за подорожания древесины и металла в августе в России заметно выросли цены на похоронную атрибутику. Только за месяц стоимость гробов выросла минимум на
Ритуальные услуги тоже дорожали на фоне возрастающего спроса. По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, к концу лета 2021 года услуги в этом секторе бизнеса в Петербурге подорожали примерно на
Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»