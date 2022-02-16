Гробовые миллиарды. «Похоронка» зашкаливает деньгами

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга (КППИТ) предоставил «Фонтанке» статистику погребений за 2021 год. По данным КППИТ, в прошлом году на городских кладбищах захоронен в гробах 26 001 человек, кремации подверглись 52 832 человека. В доковидном 2019 году соответствующие цифры — 18 331 и 35 304 . Похоронная индустрия Петербурга работала в прошлом году в полтора раза больше, чем до пандемии.

По словам генерального директора петербургского ООО «Светлый путь» (работает под брендом «Ритуальное агентство «Гвоздика») Александра Лашера, в Петербурге на последние проводы родственника в случае кремирования в среднем уходит 90 000 руб ., при захоронении на кладбище — до 310 000 руб .



Бизнесмен приводит такую калькуляцию.

Стоимость расставания с близким человеком до погребения обычно складывается из (цены в скобках усреднены):

транспортировки тела от места смерти до морга ( 3 000 руб. ),

), туалета трупа в морге ( 17 000 руб. ),

), приобретения гроба и ритуальных аксессуаров ( 20 000 руб. ),

), транспортировки тела до кладбища или крематория ( 10 000 руб. ), Всё вместе стоит в среднем 50 000 руб. , но это, так сказать, предварительный этап, после которого следует погребение. Самый дешевый вариант — кремация.

Средний ценник услуг петербургского крематория 15 000 руб. , около 3 000 руб. будет стоить урна для праха и около 20 000 — её размещение в колумбарии. Итого под 40 000 руб. за всё, что входит в погребение в форме кремирования.

Классические похороны дороже.

Захоронение на новом месте на открытом кладбище обойдется в 15 000 руб., на полузакрытом (где при желании может быть выявлено новое место) — в 200 000 . Как правило, интересы родственников умерших делятся 50х50, так что очень условно среднюю стоимость захоронения на городском кладбище можно оценить в 110 000 руб . Ещё примерно 150 000 руб. придется потратить на обустройство могилы (гранитный памятник, подставка, цоколь, цветник). Итого на кладбище родственник умершего оставляет в среднем 260 000 руб.



Отправить в последний путь родственника при выборе кремации в среднем обойдётся в 90 000 руб. за всё про всё. То же с похоронами на кладбище будет стоить в среднем 310 000 руб. Применительно к статистике КППИТ это составляет около 13 млрд руб. , которые петербуржцы в 2021 году потратили на ритуальные услуги. Напомним, в «доковидные» времена годовой оборот петербургской «похоронки» оценивался в 6 млрд.

В Ленинградской области единого учета захоронений нет — так, во всяком случае, утверждает региональный комитет правопорядка и безопасности, в чьем ведении пребывает ритуальный бизнес. Но и крематорий в области отсутствует — её жители пользуются петербургским. Так что в предоставленную КППИТ статистику кремированных попадают жители области, и отделить их от петербуржцев довольно сложно.

Нам придется руководствоваться данными Росстата, в соответствии с которыми в 2021 году в Ленобласти умерли 32 202 человека. Но в отдаленных районах области кремация вовсе не практикуется, там ценники на традиционные захоронения на деревенских кладбищах в разы ниже, чем, например, во Всеволожском, Гатчинском или Выборгском районах. В приближенных к Петербургу локациях этих районов цены городские, во всей остальной Ленинградской области — скажем так, деревенские.



По словам председателя областной Ассоциации ритуальных организаций «ПроЖИЗНЬ» Арслана Эльсалиева, средний ценник «деревенских» похорон в Ленобласти с учетом туалета трупа, транспортировки, покупки гроба и ритуальных аксессуаров, отпевания по христианскому обычаю и собственно захоронения составляет 30 000 руб .

По мнению участников рынка, на областных кладбищах в 2021 году захоронено примерно 25 000 человек, где-то 5 000 из которых оказались на кладбищах в дорогих локациях региона с городскими расценками. Годовой оборот этого бизнеса в Ленинградской области можно оценить примерно в 2 млрд руб . Вместе с петербургскими 1 3 млрд получается 15 млрд .

Рынок ритуальных услуг активно развивается не только за счет роста смертности. В середине прошлого года СМИ обращали внимание на удорожание строительных материалов и комплектующих, что повлекло рост цен на гробы. Например, генеральный директор их производителя из Рахьи ООО «Джина» Николай Егоров рассказывал 47news в августе: «В прошлом году лист МДФ стоил в районе 600 рублей, последний раз мы покупали по 3 800 , с ДСП то же самое, стоило 400 рублей, сейчас две с половиной тысячи. Листа хватает примерно на два ящика».



Общероссийскую статистику приводил тогда «Коммерсантъ» — по данным издания, из-за подорожания древесины и металла в августе в России заметно выросли цены на похоронную атрибутику. Только за месяц стоимость гробов выросла минимум на 30 % , деревянные кресты подорожали на 20 % , а металлические оградки для могил — в 2,5 раза.

Ритуальные услуги тоже дорожали на фоне возрастающего спроса. По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, к концу лета 2021 года услуги в этом секторе бизнеса в Петербурге подорожали примерно на 20 % . Эксперт связывает это с усиленным и стрессовым из-за пандемии режимом работы в «похоронке» — возросло количество покойных и появились дополнительные санитарные ограничения со стороны органов власти. «Тут невозможно отправить людей на «удаленку», они, как врачи, всё время на передовой», — говорит Елена Андреева.

Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

