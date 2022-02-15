Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже 800 долларов

Стоимость газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 31 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE от 15 февраля.

Цена мартовского фьючерса снизилась до 798,9 доллара за тысячу кубометров. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 15 процентов.

Еврокомиссия в экономическом прогнозе на зиму 2022 года сообщила, что цены на газ в Европе, достигавшие в 2021-м рекордных значений, несколько снижаются. Как прогнозируется, упадут они только в 2023 году.