FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
76.17р86.27р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже 800 долларов

4
Печать

Стоимость газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 31 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE от 15 февраля.

Цена мартовского фьючерса снизилась до 798,9 доллара за тысячу кубометров. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 15 процентов.

Еврокомиссия в экономическом прогнозе на зиму 2022 года сообщила, что цены на газ в Европе, достигавшие в 2021-м рекордных значений, несколько снижаются. Как прогнозируется, упадут они только в 2023 году.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Алик-1
Покупаем газ в России или Норвегии. Тормозим СП2. Объявляем о скорой войне. Продаём газ по 1500-1900… по 800 тоже годится. Ничего личного - бизнес
274254303
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, о/должите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Савва Морозов
такую бы новость, да год назад
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний