В Польше на две недели ввели особый режим кибербезопасности

Особый режим кибербезопасности и противодействия угрозам в киберпространстве ввели в Польше 15 февраля. Решение принял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщается на официальном сайте правительства.
«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, вводящее по всей стране первый уровень предупреждения Alfa-CRP», — говорится в сообщении. Особый режим будет действовать до 28 февраля.
Ранее во вторник Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных Приватбанка и Ощадбанка.
«В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDoS-атакой. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает», — сообщил центр в Facebook. Были атакованы также сайты Минобороны и ВСУ.