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В Польше на две недели ввели особый режим кибербезопасности

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Особый режим кибербезопасности и противодействия угрозам в киберпространстве ввели в Польше 15 февраля. Решение принял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщается на официальном сайте правительства.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, вводящее по всей стране первый уровень предупреждения Alfa-CRP», — говорится в сообщении. Особый режим будет действовать до 28 февраля.

Ранее во вторник Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных Приватбанка и Ощадбанка.

«В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDoS-атакой. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает», — сообщил центр в Facebook. Были атакованы также сайты Минобороны и ВСУ.

Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Самый высокий уровень — Delta — может быть объявлен, если произойдет теракт или поступающая информация будет свидетельствовать о его большой вероятности в Польше.

Уровень Alfa-CRP — самый низкий. Он представляет собой сигнал для служб безопасности и всей государственной администрации, чтобы они проявили особую бдительность и проводили усиленный мониторинг безопасности информационных систем и электронной связи.

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Комментарии (2)

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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Abu-Denis
Особый режим "антипутинг".
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