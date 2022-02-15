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Следствие в Ульяновской колонии нашло экстремистское сообщество АУЕ. Ранее заключенные сообщали о пытках

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Уголовное дело о создании экстремистского сообщества возбуждено в отношении заключенного колонии № 10 Ульяновской области. Еще трое осужденных привлечены за участие в нем.

О возбуждении дела сообщает 15 февраля региональный следком. «Участниками организации пропагандировалась криминальная идеология, осуществлялись противоправные действия и сбор средств для оказания материальной поддержки представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы», — описывает следствие суть противоправных действий. Также отмечается, что в колонии прошли обыски. Нашли ножи, заточки, монтировки, мобильные телефоны, подобие самогонного аппарата и игральные карты.

В начале февраля сообщалось, что в этой колонии могут быть случаи пыток. Голодовку объявили 38 заключенных. Один из осужденных погиб.

В список запрещенных организаций АУЕ попала в конце 2020 года.

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Комментарии (2)

Hutu
Народ поднимается?
alexadmin
Все с ужасом жду, когда они доберутся до UUE.
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