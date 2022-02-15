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История, достойная Бродского. Пока влюбленный ходил за цветами, на его машину обрушился лед Дома Мурузи

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Петербургские крыши — романтизированный народом образ. Они хороши для созерцания рассветов и для запретных прогулок, полных опасности. Но порой одна петербургская крыша в силах испортить даже идеальное свидание. Это произошло с мужчиной у знаменитого Дома Мурузи, где некогда жил поэт Иосиф Бродский.

Инцидент, который вы можете увидеть на записи с камеры видеонаблюдения, произошел в День всех влюбленных. В понедельник около восьми вечера вблизи Преображенской площади на аварийку встала легковая, из которой вышел мужчина. После того как он отлучился, с крыши упал внушительный кусок льда и грязи. Благодаря циклону «Вера» масса оказалась рассыпчатой и особого вреда автомобилю не причинила. Однако машину наверняка пришлось почистить.

«Фонтанка.ру»

Владелец автомобиля, вернувшийся с букетом, был явно озадачен. Он смотрел то на крышу Дома Мурузи, то на крышу своей машины. Затем бросил цветы на пассажирское сиденье и продолжил думать над тем, как ему поступить дальше. «Фонтанка» надеется, что, несмотря на эту неприятность, свидание у петербуржца прошло хорошо.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

obliteration
не только почистить, там хорошо крышу и стойку промяло
Ark7
Достали эти "аварийщики"! Бросают машины где хотят, мигалки включат и думают теперь всё можно. Судьба наказала. Аварийка работает, но никакой поломки нет? Сейчас исправим!
f0ntan
Все претензии к Мурузи
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