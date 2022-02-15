История, достойная Бродского. Пока влюбленный ходил за цветами, на его машину обрушился лед Дома Мурузи

Петербургские крыши — романтизированный народом образ. Они хороши для созерцания рассветов и для запретных прогулок, полных опасности. Но порой одна петербургская крыша в силах испортить даже идеальное свидание. Это произошло с мужчиной у знаменитого Дома Мурузи, где некогда жил поэт Иосиф Бродский.

Инцидент, который вы можете увидеть на записи с камеры видеонаблюдения, произошел в День всех влюбленных. В понедельник около восьми вечера вблизи Преображенской площади на аварийку встала легковая, из которой вышел мужчина. После того как он отлучился, с крыши упал внушительный кусок льда и грязи. Благодаря циклону «Вера» масса оказалась рассыпчатой и особого вреда автомобилю не причинила. Однако машину наверняка пришлось почистить.