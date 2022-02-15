В Петербурге начался набор волонтеров на финал Лиги чемпионов

Открылся прием заявок для желающих бесплатно поработать на финальном матче Лиги чемпионов, который пройдет в Петербурге в конце мая. Принимают всех, кому больше 16 лет.

О приеме заявок с 15 февраля сообщает пресс-служба городского правительства. Условий по сути только два — быть старше 16 лет и знать иностранные языки. Оставить заявку можно здесь. Кандидатов пригласят на собеседование. Всего требуется 650 человек.

В обязанности входит встреча гостей матча и ответы на их вопросы о том, где поесть, что посмотреть и как куда добраться. Работать придется с 26 по 29 мая, сам матч пройдет 28-го.