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В Петербурге начался набор волонтеров на финал Лиги чемпионов

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Открылся прием заявок для желающих бесплатно поработать на финальном матче Лиги чемпионов, который пройдет в Петербурге в конце мая. Принимают всех, кому больше 16 лет.

О приеме заявок с 15 февраля сообщает пресс-служба городского правительства. Условий по сути только два — быть старше 16 лет и знать иностранные языки. Оставить заявку можно здесь. Кандидатов пригласят на собеседование. Всего требуется 650 человек.

В обязанности входит встреча гостей матча и ответы на их вопросы о том, где поесть, что посмотреть и как куда добраться. Работать придется с 26 по 29 мая, сам матч пройдет 28-го.

Волонтерам выдадут экипировку и сувениры, будут кормить и обеспечат бесплатный проезд.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

261844081
Всегда было интересно, как на такие огромные мероприятия деньги нашли, а на персонал для них-копейки заплатить в сравнении за пару дней у них нет.
Считаю, что не волонтеры должны возить врачей, а государство (с наших налогов), как и доставлять продукты тем, кто на больничном и тд
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