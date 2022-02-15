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Трактор с песком «присел» на капот карельскому «Форду» на Новоизмайловском

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Коммунальная техника попала в ДТП в Московском районе Петербурга днем 15 февраля. Процесс посыпания дороги прервался об автомобиль.

Авария произошла у дома 15 по Новоизмайловскому проспекту, во дворе магазина «Семишагофф», сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. Трактор с пескоразбрасывателем столкнулся с легковым автомобилем Ford с карельскими номерами, а тот въехал задней частью в зад Hyundai Solaris.

В результате «Форд» оказался капотом прямо под пескоразбрасывателем. О пострадавших очевидец не сообщает.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
Пересесть с ишака на трактор оглы судьба заставила...
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