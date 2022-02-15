«Под окнами творится беспредел». Петербуржец борется со стихийной парковкой на газоне с подземными элементами ЛЭП

«Ранее посреди газона был столб с соответствующей разметкой и табличкой, предупреждающий о наличии элементов ЛЭП. В настоящее время столба уже нет (сгинул под колесами ТС и, возможно, выброшен кем-то из водителей). По всей площади газона ежедневно паркуется до 20 и более автомобилей различного класса. Следует отметить, что со стороны дома газон имеет отдельные частичные ограждения, а с противоположной стороны газон прилегает к тротуару», — говорит мужчина.
По его словам, иногда водители паркуются на газоне, а иногда и на тротуаре. Петербуржец обращался в полицию, Государственную административно-техническую инспекцию и администрацию района, но утверждает, что никаких мер никто не принял. Фотографии он предоставил недельной давности — тогда и столб еще стоял, и снега было больше, а сейчас газон «представляет собой проезжую часть».
«Транспортные средства паркуются еще в большем количестве. Газон уже укатан колесами ТС, и пешеходы на моих глазах ежедневно испытывают неудобства... Да, конечно, через неделю в установленный законом срок мне пришлют ответ на моё обращение. Меня даже не удивит бессилие должностных лиц к бессовестным водителям», — отмечает читатель.
«Фонтанка» направила запрос в администрацию Приморского района.