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«Под окнами творится беспредел». Петербуржец борется со стихийной парковкой на газоне с подземными элементами ЛЭП

Житель Приморского района возмущен стихийной парковкой, которая образовалась на газоне у дома 2 по улице Ильюшина. Все бы ничего, но там находятся подземные элементы ЛЭП, рассказал горожанин 15 февраля «Фонтанке».

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«Ранее посреди газона был столб с соответствующей разметкой и табличкой, предупреждающий о наличии элементов ЛЭП. В настоящее время столба уже нет (сгинул под колесами ТС и, возможно, выброшен кем-то из водителей). По всей площади газона ежедневно паркуется до 20 и более автомобилей различного класса. Следует отметить, что со стороны дома газон имеет отдельные частичные ограждения, а с противоположной стороны газон прилегает к тротуару», — говорит мужчина.

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По его словам, иногда водители паркуются на газоне, а иногда и на тротуаре. Петербуржец обращался в полицию, Государственную административно-техническую инспекцию и администрацию района, но утверждает, что никаких мер никто не принял. Фотографии он предоставил недельной давности — тогда и столб еще стоял, и снега было больше, а сейчас газон «представляет собой проезжую часть».

«Транспортные средства паркуются еще в большем количестве. Газон уже укатан колесами ТС, и пешеходы на моих глазах ежедневно испытывают неудобства... Да, конечно, через неделю в установленный законом срок мне пришлют ответ на моё обращение. Меня даже не удивит бессилие должностных лиц к бессовестным водителям», — отмечает читатель.

«Фонтанка» направила запрос в администрацию Приморского района.

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Комментарии (15)

Ro_Bot
ГАТИ как всегда полномочия получили следить за этим а толку ноль, только зарплаты получают
266129085
нытик какой-то
vamingo
Вопросы к уборочным службам. Если дорогу и парковку не отличить от газона - как приезжему водителю разобраться - долбить снеголед ломиком при каждой остановке, чтобы понять асфальт под ним, грунтовка или трава?
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