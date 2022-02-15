Коронавирус не помеха. Россияне в полтора раза чаще стали ездить за границу

Ассоциация туроператоров России фиксирует, что в прошлом году граждане РФ стали чаще ездить в другие страны.



В 2021 году россияне 21,4 миллиона раз выезжали за границу, из которых семь миллионов поездок были с туристическими целями. Об этом 15 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на данные АТОР.



В ассоциации указывают, что объемы выездного туризма выросли на 51,4% в сравнении с 2020-м. При этом этот показатель все еще далек от допандемийных уровней.



Почти 50% всех турпоездок россиян приходятся на Турцию. Кроме того, значительное число путешественников выезжали в Абхазию (14,8%) и Египет (10,4%).

