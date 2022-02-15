FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
76.58р86.85р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Коронавирус не помеха. Россияне в полтора раза чаще стали ездить за границу

1
Печать

Ассоциация туроператоров России фиксирует, что в прошлом году граждане РФ стали чаще ездить в другие страны.

В 2021 году россияне 21,4 миллиона раз выезжали за границу, из которых семь миллионов поездок были с туристическими целями. Об этом 15 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на данные АТОР.

В ассоциации указывают, что объемы выездного туризма выросли на 51,4% в сравнении с 2020-м. При этом этот показатель все еще далек от допандемийных уровней.

Почти 50% всех турпоездок россиян приходятся на Турцию. Кроме того, значительное число путешественников выезжали в Абхазию (14,8%) и Египет (10,4%).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Савва Морозов
пока из экс-окраины совок не выйдет - народ предпочтёт турцию
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний