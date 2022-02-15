«Мастерица парковки» устроила коллапс в центре Петербурга. Трамваям на полтора часа укоротили маршруты

О «коллапсе из трамваев и автомобилей» на улице Марата, в Свечном переулке и на Коломенской улице сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Проезд на Коломенскую по тротуару. Стоят уже более часа», — рассказала участница группы Агафья.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что движение встало в 13:12. В Свечном переулке, у перекрестка с Коломенской, в зоне трамвайных путей был припаркован автомобиль, заблокировав проезд электротранспорта. На место вызвали сотрудников ГИБДД, но в итоге владелица машины успела сама вернуться на место и освободить проезд.
Движение возобновили чуть позже половины третьего. Час с лишним трамваи маршрутов № 16, 25 и 49 направлялись по укороченным трассам. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.