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«Мастерица парковки» устроила коллапс в центре Петербурга. Трамваям на полтора часа укоротили маршруты

Неудачная парковка в узком переулке спровоцировала транспортный коллапс в центре Петербурга днем 15 февраля. Неожиданное препятствие собрало очередь из трамваев, а та загнала на тротуар автомобили, и все это длилось почти полтора часа из-за одного человека.

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О «коллапсе из трамваев и автомобилей» на улице Марата, в Свечном переулке и на Коломенской улице сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Проезд на Коломенскую по тротуару. Стоят уже более часа», — рассказала участница группы Агафья.

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В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что движение встало в 13:12. В Свечном переулке, у перекрестка с Коломенской, в зоне трамвайных путей был припаркован автомобиль, заблокировав проезд электротранспорта. На место вызвали сотрудников ГИБДД, но в итоге владелица машины успела сама вернуться на место и освободить проезд.

Движение возобновили чуть позже половины третьего. Час с лишним трамваи маршрутов № 16, 25 и 49 направлялись по укороченным трассам. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (10)

Policeman
"Сжечь ведьму" (с)
James Cook
Зарули ,! Зарули !
Slava_Rossii
ГИБДД и эвакуаторы ехали полтора часа?
И где иск Горэлектротранса за задержку? Или хозяйка иномарки слишком большая птица?
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