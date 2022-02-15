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17 марта — круглый стол «Магазин на диване: Ждет ли рынок онлайн-торговли продолжение роста»

Городской портал «Фотанка.ру» проводит круглый стол и приглашает к участию представителей торговых сетей, развивающих интернет-магазины, службы доставки, маркетплейсы, разработчики ПО и CRM для онлайн-торговли, банки, аптеки, складские и логистические компании, рестораны, фермерские хозяйства.

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Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Ожидается ли в 2022 году продолжение роста онлайн-продаж? Насколько сильной будет привычка покупать онлайн?
  • Портрет онлайн-покупателя — как привлечь новые категории клиентов?
  • Особенности маркетинга в онлайн-торговле. Что привлекает покупателя: широкий выбор, удобство и скорость доставки, скидки и пр.?
  • Влияние развития электронной коммерции на рынок складской недвижимости — какие площади востребованы?
  • Инфраструктура для онлайн-торговли — службы доставки, склады, автомобили.
  • Кадровый вопрос: курьеры как главная рабочая сила?
  • Какие сферы/направления еще не охвачены онлайн-торговлей и почему?

По оценкам экспертов М.А.Research, оборот российского рынка онлайн-торговли в 2021 году вырос на 32%, если считать зарубежные покупки россиян, и на 34% — если брать в расчет только внутренний рынок. Особенно интенсивно развивался сегмент e-grocery, т.е. доставка продуктов, за которую взялись в условиях пандемии и торговые сети, и сервисы экспресс-доставки, и маркетплейсы. Официальное разрешение продавать дистанционно безрецептурные препараты также подстегнула рынок онлайн-торговли лекарствами, ну а в условиях то открытых, то закрытых торговых центров и куар-кодов, остальные сегменты онлайн-торговли также не теряли своей актуальности. Какие еще есть резервы для роста рынка — обсудим на круглом столе.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте«Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 12:00 / 17 марта 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Алмазова Анна,+7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru

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