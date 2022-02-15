Студенты в Москве пробовали сердечные таблетки, закончилось смертью и больницей

Молодой человек погиб от сердечной недостаточности в Москве. Одногруппник принес на пробу лекарство.

По данным следствия, а дело 15 февраля возбуждено о причинении смерти по неосторожности, один из студентов Политехнического колледжа в Москве принес на занятия сердечное лекарство. Как уточняет РИА Новости, несколько лет назад ему его прописали из-за проблем со здоровьем.

17-летние студенты дегустировали препарат накануне. У одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, он умер в колледже. Плохо стало еще одному молодому человеку, сейчас он в больнице.