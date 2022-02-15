FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
76.58р86.85р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Студенты в Москве пробовали сердечные таблетки, закончилось смертью и больницей

10
Печать

Молодой человек погиб от сердечной недостаточности в Москве. Одногруппник принес на пробу лекарство.

По данным следствия, а дело 15 февраля возбуждено о причинении смерти по неосторожности, один из студентов Политехнического колледжа в Москве принес на занятия сердечное лекарство. Как уточняет РИА Новости, несколько лет назад ему его прописали из-за проблем со здоровьем.

17-летние студенты дегустировали препарат накануне. У одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, он умер в колледже. Плохо стало еще одному молодому человеку, сейчас он в больнице.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

sakorol
Мы в ихнем возрасте пор тишком баловались
chip1
Тема не раскрыта, торкнуло или нет!
DEMOMON
И что же за таблетки были?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний