В Крыму чиновницу судят за хищение грязи на 1,2 млн рублей

В Сакский районный суд Крыма поступило уголовное дело о хищении лечебной грязи на 1,2 млн рублей. Обвиняемая приторговывала на стороне.
О сути дела рассказывает крымская прокуратура 15 февраля. Под следствием оказалась уже бывшая сотрудница Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции. Она отвечала за прием лечебной грязи с Сакского озера, но часть полезной смеси не ставила на учет. На станции грязь перерабатывали, готовый продукт она, по версии следствия, сбывала на стороне через знакомого предпринимателя. В материалах дела указан ущерб на 1,2 млн рублей, это больше пяти тысяч упаковок с грязью.
Станция существует больше ста лет, косметику на основе лечебной грязи там производят с 1990-х годов. Помимо этого предприятие занимается наукой, рациональной эксплуатацией и сохранением месторождений лечебных грязей.