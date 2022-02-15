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В Крыму чиновницу судят за хищение грязи на 1,2 млн рублей

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В Сакский районный суд Крыма поступило уголовное дело о хищении лечебной грязи на 1,2 млн рублей. Обвиняемая приторговывала на стороне.

О сути дела рассказывает крымская прокуратура 15 февраля. Под следствием оказалась уже бывшая сотрудница Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции. Она отвечала за прием лечебной грязи с Сакского озера, но часть полезной смеси не ставила на учет. На станции грязь перерабатывали, готовый продукт она, по версии следствия, сбывала на стороне через знакомого предпринимателя. В материалах дела указан ущерб на 1,2 млн рублей, это больше пяти тысяч упаковок с грязью.

Станция существует больше ста лет, косметику на основе лечебной грязи там производят с 1990-х годов. Помимо этого предприятие занимается наукой, рациональной эксплуатацией и сохранением месторождений лечебных грязей.

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Комментарии (8)

chip1
Интересный момент, чиновница работала на государственной гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции. Результатом работы ГУНПП РК "КРЫМСКАЯ ГГРЭС" за 2021 год стала прибыль в размере 1,9 млн руб. , то есть 1 чиновница сперла почти годовую официальную прибыль, это вам не в море капля, не заметить невозможно, то есть грязи этой там, как грязи! Значит можно сделать вывод, что на этом бизнесе точно сидит пару десятков "своих" и качает отличный гешефт!
nuga
Забыли о грязелечении многих заболеваний.Все таблетками лечат и бегают от одного врача к другому.
266410437
курорт Хилово Псковская область 300 км. И этих грязей как грязи.
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