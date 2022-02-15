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Без коньяка не приходите. Полиция ищет, кто зазывает в следствие с алкоголем, конфетами и деньгами «на булавки»

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Директор петербургской стоматологии поверила незнакомцу, который назвался следователем и пригласил на беседу. Необходимость запастись коньяком и конфетами не смутила.

О нетривиальной мошеннической схеме 15 февраля сообщает прокуратура Петербурга. На удочку аферистов попалась гендиректор стоматологической клиники в Выборгском районе города. В январе поток желающих записаться к зубному разнообразил звонок от мужчины, который отрекомендовался следователем и заявил, что у клиники намечаются проблемы.

Директора пригласили дать объяснение по поступившей жалобе и настоятельно порекомендовали не приходить с пустыми руками.

«Её попросили купить коньяк и конфеты «для начальства», а также сделать несколько денежных переводов на общую сумму более 13 тыс. рублей. Потерпевшая выполнила все просьбы, после чего аферист заблокировал номер телефона, с которого звонил», - рассказали в надзорном ведомстве.

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в прокуратуру Выборгского района. Материалы проверки легли в основу дела по статье о мошенничестве.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление виновных лиц», - уточнили в прокуратуре.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
гггг, жулики поимели жуликов. таких и искать не стоит.
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