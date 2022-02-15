Снисходительный судья в Тольятти за взятку получил восемь лет колонии

Восемь лет колонии строгого режима получил федеральный судья из Тольятти. За миллион рублей он превратил вымогательство в самоуправство.

О приговоре судье Автозаводского районного суда пишет региональное управление следкома 15 февраля. Уголовное дело, которое в итоге его самого отправило за решетку, он начал рассматривать в августе 2018 года. Речь шла о вымогательстве. Осенью к судье пришел знакомый и попросил, в защиту вымогателя, быть объективным. В январе вымогательство превратилось в самоуправство, а приговор — в судебный штраф. За такую объективность судья попросил миллион.