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Снисходительный судья в Тольятти за взятку получил восемь лет колонии

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Восемь лет колонии строгого режима получил федеральный судья из Тольятти. За миллион рублей он превратил вымогательство в самоуправство.

О приговоре судье Автозаводского районного суда пишет региональное управление следкома 15 февраля. Уголовное дело, которое в итоге его самого отправило за решетку, он начал рассматривать в августе 2018 года. Речь шла о вымогательстве. Осенью к судье пришел знакомый и попросил, в защиту вымогателя, быть объективным. В январе вымогательство превратилось в самоуправство, а приговор — в судебный штраф. За такую объективность судья попросил миллион.

С оперативниками ФСБ общались экс-подсудимый и тот самый знакомый. Судью задержали при получении части взятки. Приговор он ждал на свободе. Его взяли под стражу в зале суда.

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Комментарии (1)

Alex_D
Тело в мантии да в петушиный угол
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