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Стекловоз пытался увернуться от Range Rover на Блюхера, но не смог. Спор за центральный ряд попал на видео

Курьезное ДТП произошло днем 15 февраля в Калининском районе Петербурга. К чему приводит упертость на дороге, запечатлел видеорегистратор очевидца.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В 13:11 на проспекте Маршала Блюхера, в районе дома 1, корпус 1Д, столкнулись Range Rover и стекловоз, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Константин.

На записи видно, как после перекрестка с Полюстровским проспектом водитель красного внедорожника упорно пытается перестроиться из левого ряда в средний, где едет грузовик. Он моргает поворотником, пытается выдавить стекловоз в соседний ряд, даже когда обе крайние полосы освобождаются. Водитель грузовика уворачивается от настырного оппонента, но уступать средний ряд явно не желает, и вот, когда он наконец вырывается вперед, «Рендж» все же настигает его и «клюет» сзади.

«Стекловоз как мог не давал себя задеть «Рендж Роверу» на проспекте Маршала Блюхера после Полюстровского, но тот все же смог», — комментирует очевидец.

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Комментарии (2)

Peterburzhec
Так сложно было пропустить? Лучше теперь стоять два часа ждать гибдд и разбираться.
ДЮрьевич
Женщины так часто поворачивают - главное включила поворотник, а дальше уже все остальные должны ей уступить дорогу
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