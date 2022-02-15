Воровство в космических масштабах. Астрономы раскрыли тайну странных галактик без тёмной материи

Во Вселенной некоторые крупные галактики, сталкиваясь с мелкими, могут воровать у них тёмную материю. Именно так можно объяснить существование редких галактик, в которых, судя по необычному движению звёзд, нет загадочной тёмной материи. Эту гипотезу высказали астрономы из Калифорнийского университета в Ирвайне.



Как сообщает 15 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на журнал Nature Astronomy, первые галактики без тёмной материи (две сразу) астрономы Шейни Даниели и Питер ван Доккум обнаружили в 2018 году. Их открытие чуть не разбило общепринятую теорию происхождения галактик, предполагающую, что они формируются именно вокруг сгустков тёмной материи.

