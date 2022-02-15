Воровство в космических масштабах. Астрономы раскрыли тайну странных галактик без тёмной материи

Во Вселенной некоторые крупные галактики, сталкиваясь с мелкими, могут воровать у них тёмную материю. Именно так можно объяснить существование редких галактик, в которых, судя по необычному движению звёзд, нет загадочной тёмной материи. Эту гипотезу высказали астрономы из Калифорнийского университета в Ирвайне.
Как сообщает 15 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на журнал Nature Astronomy, первые галактики без тёмной материи (две сразу) астрономы Шейни Даниели и Питер ван Доккум обнаружили в 2018 году. Их открытие чуть не разбило общепринятую теорию происхождения галактик, предполагающую, что они формируются именно вокруг сгустков тёмной материи.
Чтобы решить эту загадку, астроном Хорхе Морено создал компьютерную модель развития части Вселенной (размером 60 млн световых лет) от Большого взрыва до наших дней. На выходе получилось семь галактик без тёмной материи: их «ободрали» в столкновениях другие галактики, в 1000 раз превышающие их в размере. На «память» оставили только звёзды.
«Эта теоретическая работа показала, что лишенные тёмной материи галактики должны встречаться часто, особенно вблизи массивных галактик», — считает соавтор работы Роберт Фельдман.
Тёмная материя, по оценке исследователей, составляет порядка четверти массы-энергии Вселенной и проявляется только в гравитационном взаимодействии. Теперь, благодаря открытию американцев, учёным будет проще искать другие галактики без тёмной материи.