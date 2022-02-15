Мужчина с ножом ранил женщину и напал на таксиста в Выборге. Его обезоружили, но теперь ищут

Видео: «Интересные события в Выборге»

Вечером 13 февраля у входа в магазин на Ленинградском проспекте в Выборге неизвестный с ножом напал на 32-летнюю женщину, сообщает 15 февраля 47News со ссылкой на правоохранительные органы. В результате потерпевшую с открытым ножевым ранением спины увезли в больницу в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего 14 февраля возбудили уголовное дело.



После этого неподалеку неизвестный мужчина с бутылкой в руке устроил потасовку с таксистом, рассказали очевидцы в паблике «Интересные события в Выборге». Когда их бросились разнимать, в руке у дебошира блеснул нож. Оружие у него отобрали, а вот самого нападавшего, увы, отпустили. Судя по видео, мужчина явно был не в адекватном состоянии.