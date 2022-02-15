Совпадение? В День влюблённых на Оккервиле застукали бобров, и угадайте, чем они занимались

Интимные детали личной жизни бобров удалось снять на видео петербургскому зоологу Павлу Глазкову. Фотоохота в День святого Валентина оказалась удачной.
Бобры поселились на реке Оккервиль в Невском районе. В этот день, а вернее, в ночь (ведь бобры ведут ночной образ жизни) они решили продолжить свой род, рассказывает зоолог 15 февраля на своём канале «Каждой твари по паре».
«Понаблюдать за животными ночью, в полной темноте, удалось благодаря тепловизору — видеокамере, которая «видит» только объекты, излучающие тепло. Сначала пара взрослых бобров устроила себе романтический ужин, состоящий из веток осины, которую они повалили накануне ночью. А затем, перебравшись на противоположный берег, они начали заигрывать друг с другом. Как раз сейчас, в конце зимы, у бобров начинается гон — брачный период, время продолжения рода», — объясняет Павел Глазков.
Бобры образуют пары на всю жизнь. Самка охраняет территорию, обустраивает жилище, а самец помогает ей: принимает роды и оттаскивает малышей в сторону, а затем участвует в «воспитании».
«Судя по активности обнаруженной на Оккервиле пары, через три месяца в здешней бобриной семье можно ожидать пополнения. Поживем — понаблюдаем в тепловизор», — шутит зоолог.
Любопытно, что 12 февраля отмечается своеобразный аналог Дня всех влюблённых у животных — Васильев день, или «звериный свадебник». Считалось, что с этого дня у диких зверей начинались свадебные игры и борьба самцов за «невесту».