Совпадение? В День влюблённых на Оккервиле застукали бобров, и угадайте, чем они занимались

Бобры поселились на реке Оккервиль в Невском районе. В этот день, а вернее, в ночь (ведь бобры ведут ночной образ жизни) они решили продолжить свой род, рассказывает зоолог 15 февраля на своём канале «Каждой твари по паре».



«Понаблюдать за животными ночью, в полной темноте, удалось благодаря тепловизору — видеокамере, которая «видит» только объекты, излучающие тепло. Сначала пара взрослых бобров устроила себе романтический ужин, состоящий из веток осины, которую они повалили накануне ночью. А затем, перебравшись на противоположный берег, они начали заигрывать друг с другом. Как раз сейчас, в конце зимы, у бобров начинается гон — брачный период, время продолжения рода», — объясняет Павел Глазков.

