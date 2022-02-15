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Со льда Невы под мостом Александра Невского спасатели вытаскивали мужчину

Мужчина попытался совершить самоубийство, воспользовавшись переправой в центре Петербурга, но забыл, что сейчас зима.

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Сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга снимали со льда Невы мужчину около часа дня 15 февраля. Под мост Александра Невского МЧС вызвали очевидцы, которые видели, как человек пытается совершить самоубийство.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

Пострадавшего, который был в сознании, передали в руки врачей скорой.

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Комментарии (4)

255106971
Очень информативное видео. А где тело на льду?
Maik5
Об лёд легче, чем об воду.
263836471
Господи, чудны дела твои...
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